Основної версії щодо теракту у Дніпропетровську немає

Основна версія теракту в Дніпропетровську 27 квітня на сьогодні ще не визначена.

Про це журналістам заявив міністр внутрішніх справ Віталій Захарченко, відповідаючи на запитання кореспондента УНІАН перед засіданням Кабінету міністрів.

«Зараз кількість версій звужується. Але щоб виділити основну – я ще не можу так сказати», - зазначив В.Захарченко.

Як повідомляв УНІАН, 27 квітня в центрі Дніпропетровська прогриміли 4 вибухи, внаслідок яких постраждали 30 чоловік, зокрема 10 дітей.

За фактами вибухів порушено кримінальну справу за ч. 2 ст. 258 (терористичний акт) Кримінального кодексу України.

