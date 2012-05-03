Розклад магнітних бур на травень

У травні штормитиме 9 разів.

04.05 з 16.00 до 20.00

06.05 з 05.00 до 07.00

09.05 з 16.00 до 20.00

13.05 з 02.00 до 05.00

16.05 з 15.00 до 19.00

20.05 з 14.00 до 17.00

21.05 з 04.00 до 07.00

23.05 з 03.00 до 06.00

29.05 з 08.00 до 10.00

Лікарі радять - якщо ви знаєте свою реакцію на низький атмосферний тиск, перепади температури і магнітні бурі, то краще наперед прийміть препарати, які стабілізують самопочуття.

Якщо ви страждаєте на будь-які хронічні захворювання, обов`язково приймайте в дні активної зміни погоди ліки, які запобігають загостренню.

Уникайте навантажень як фізичних, так і емоційних, які перенавантажуватимуть і судини, і нервову систему.

Відмовтеся від рясних прийомів їжі, особливо жирної: переповнений шлунок приводить до порушення ритму серця і стрибків тиску. Їжте невеликими порціями по 4—5 разів на день.

Віддавайте перевагу продуктам, багатим вітамінами А, С і Р, які позитивно впливають на функції нервової системи і кровоносних судин. Це чорна смородина, лимони, плоди шипшини, щавель, обліпиха, морква, яловича печінка, вершкове масло, яйця, ікра.

Замініть каву і міцний чай (ці напої перезбуджують нервову систему) трав`яним чаєм і адаптогенами: відваром шипшини, настоянками женьшеня, елеутерокока, плодів лимонника.

Повністю відмовтеся від алкоголю, який не розслаблює, а активізує центральну нервову систему.

Попросіть зробити вам легкий масаж комірної зони: він зніме найнеприємніші відчуття в голові (тяжкість, запаморочення, сонливість).

Якщо ви відчули різке нездужання (наприклад, підвищився тиск або почастішала частота серцевих скорочень), відкладіть роботу або домашні справи, випийте заспокійливі ліки або 50 крапель корвалолу і приляжте на годину відпочити в темному, провітреному приміщенні.

Висипайтесь. Безсоння підвищує метеочутливість втричі! Тому, якщо вам не вдалося виспатися вночі, обов`язково подрімайте вдень. Щоб легко заснути, прийміть перед сном теплу ванну з травами або сумішшю ароматичних олій (розмарин, лаванда, лимон). Також можна випити на ніч суміш з 20 крапель настоянки пустирника, 20 крапель глоду і 20 крапель валеріани, яка м`яко заспокоїть і допоможе заснути.

За матеріалами Сегодня