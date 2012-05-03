Стало відомо, яким буде літо в Україні

У Гідрометцентрі прогнозують спекотне літо.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив директор Українського гідрометеорологічного центру Микола Кульбіда сьогодні на прес-конференції.

“Я можу з упевненістю говорити про те, що за будь-яких умов літо буде спекотним”, – сказав М.Кульбіда.

Разом з тим він додав, що якісь точні прогнози стосовно літньої погоди робити поки що зарано.

М.Кульбіда зазначив, що цього літа кількість спекотних днів буде ще більшою, ніж минулого. За словами директора ГМЦ, про те, що літо буде дуже теплим, свідчать загальні тенденції зміни температури повітря.

