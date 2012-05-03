У Криму затримали росіянина, підозрюваного в педофілії

У Криму затримали громадянина Росії, який перебував у міжнародному розшуку, підозрюваного в розбещенні 12-15-річних хлопчиків.

Як повідомляє прес-служба кримського Управління МВС, в російському Єкатеринбурзі більш як п`ять років діяло угруповання, яке організовувало для чоловіків секс-дозвілля з хлопчиками, а також виготовляло і поширювало дитячу порнографію, викрадало і торгувало неповнолітніми. В «активі» групи - більш як 100 злочинів.

У 2006 році суд постановив заарештувати підозрюваного у здійсненні розпусних дій жителя Єкатеринбургу, але чоловік втік від слідства і був оголошений у міжнародний розшук.

37-річного росіянина, який раніше працював адвокатом, затримали днями в аеропорту Сімферополя. Наразі він перебуває в ізоляторі тимчасового тримання. Вирішується питання про екстрадицію.