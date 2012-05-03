У спортивного журналіста рак - терміново потрібна допомога
Є шанс на життя
Полтавський спортивний журналіст, відомий футбольний статистик і редактор сайту уболівальників «Ворскли» Олександр Стадниченко потребує вашої допомоги.
У Олександра складне онкологічне захворювання, що вимагає хірургічного втручання - злоякісна фіброзна гістіоцитома лівої стегнової кістки.
На щастя, хвороба була виявлена на тому етапі, коли ще є можливість лікування. Крім дорогої хіміотерапії Олександру необхідно протезування ураженої ділянки стегна. Вартість ендопротеза - 67 850 грн.
Сім`я Олександра звертається з проханням допомогти зібрати гроші на лікування.
Реквізити для надання фінансової допомоги:
ПриватБанк
Розрахунковий рахунок № 29244825509100
МФО 305299
ЄДРПОУ 14360570
Призначення платежу: на лікування
Номер картки: 6762462056718296
Рахунок відкрито на ім`я дружини, Ніни Стадниченко, ІПН 2919001641