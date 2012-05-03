Україна зняла обмеження на поставки білоруських продуктів

Україна зняла тимчасові обмеження на поставки білоруської м`ясо-молочної продукції.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Республіці Білорусь, про це домовилися сьогодні на зустрічі в Мінську перший віце-прем`єр Білорусі Володимир Семашко з міністром економічного розвитку і торгівлі України Петром Порошенком.

Підписано протокол переговорів з врегулювання питань поставок білоруської м`ясо-молочної продукції до України.

Також РБ зняла всі обмеження щодо пива. Докладнішу інформацію П.Порошенко озвучить сьогодні на брифінгу в Києві.

Як повідомляв УНІАН раніше, Україна з 1 березня тимчасово припинила ввезення з Білорусі тварин, а також м`ясної продукції через побоювання розповсюдження африканської чуми свиней.

Також через систематичні порушення ветеринарно-санітарних вимог (перевищення максимально допустимих рівнів залишків ветеринарних препаратів у молочних продуктах) було тимчасово припинено ввезення білоруського молока і молочних продуктів.