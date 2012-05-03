На базі пологового будинку № 5 у Києві відкриють перинатальний центр

У рамках виконання Концепції розвитку перинатальної допомоги у Києві планується відкриття перинатального центру на базі міського пологового будинку № 5.

Як повідомляє прес-служба КМДА, створення цього центру забезпечить надання високоспеціалізованої медичної допомоги жінкам з екстрагенітальною патологією, народженим немовлятам, у тому числі з хірургічною патологією, реабілітаційної допомоги жінкам і дітям та організаційно-методичну, координуючу підтримку створеним попередньо перинатальним центрам.

У КМДА нагадують, що відкриття перинатальних центрів третього рівня у кожній адміністративно-територіальній одиниці держави виконується у рамках Національного проекту «Нове життя – нова якість охорони материнства та дитинства», ініційованого Президентом України. Мета проекту – структурна реорганізація системи надання медичної допомоги жінкам під час вагітності та пологів, а також їхнім новонародженим дітям.

Крім того, у Києві триває створення багаторівневої системи надання медичної допомоги вагітним, породіллям та новонародженим відповідно до Концепції розвитку перинатальної допомоги. Особливістю концепції є створення до 2014 року трьох високоспеціалізованих перинатальних центрів третинного рівня надання медичної допомоги на базі пологових будинків № 5 і № 7 та Київського міського центру репродуктивної та перинатальної медицини.

Фахівці стверджують, що впровадження концепції надасть можливість знизити рівень малюкової смертності на 20%, материнської – на 10%, значно знизити показники дитячої інвалідності, вроджених вад розвитку, а також підвищити ефективність перинатальної діагностики.

Як повідомлялось, 10 лютого 2012 року було відкрито перший у Києві та другий в Україні перинатальний центр на базі Київського міського пологового будинку № 7 потужністю 170 ліжок. Відділення інтенсивної терапії та реанімації новонароджених розширено до 12 ліжок, відкрито також відділення недоношених дітей на 20 ліжок.

На покращення матеріально-технічного стану перинатального центру з міського бюджету виділено 500 тис. грн.