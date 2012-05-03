За останню добу в Україні - 116 випадків кору

За останню добу зареєстровано 116 випадків підозри захворювання на кір.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерстві охорони здоров’я України, найбільша кількість у західних регіонах: в Івано-Франківській області – 42, у Тернопільській – 12, Закарпатській – 10, Волинській – 8, Львівській – 5. У Рівненській області не зареєстровано жодного випадку.

У Києві за останню добу зареєстровано 5 випадків підозри захворювання на кір.

За оперативними і статистичними даними Держсанепідслужби України, з початку поточного року на адміністративних територіях країни зареєстровано 8628 випадків захворювання на кір.