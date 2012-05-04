Система швидкої допомоги в Україні працює бездоганно - Янукович

Модернізована система надання швидкої допомоги, яка запроваджується в рамках реалізації медичної реформи, довела свою ефективність під час дніпропетровських подій, тому необхідно прискорити її розвиток.

Про це заявив Президент України Віктор Янукович під час засідання координаційного штабу, створеного за його дорученням для розслідування вибухів 27 квітня у Дніпропетровську, повідомили УНІАН у прес-службі глави держави.

В.Янукович звернув увагу на якісну роботу медиків у наданні допомоги постраждалим внаслідок вибухів 27 квітня. Саме завдяки своєчасній допомозі вдалося врятувати життя людей, наголосив він.

«Це означає, що система швидкої допомоги, яку ми запроваджуємо в цілому в Україні, себе виправдовує в таких екстремальних умовах - вона працює, можна сказати, бездоганно. Її тільки треба швидше розвивати», - наголосив В.Янукович, звертаючись до віце-прем`єр-міністра - міністра охорони здоров`я Раїси Богатирьової.