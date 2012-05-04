Міліція зробить все, щоб Дніпропетровськ не повторився
12:13, 04 травня 2012Країна
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Сказав міністр внутрішніх справ
Міліція вживає всіх заходів щодо унеможливлення повторення в Україні вибухів, які пролунали в Дніпропетровську.
Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу в Києві повідомив міністр внутрішніх справ України Віталій Захарченко.
«Після вибухів, які пролунали в Дніпропетровську, ми ввели посилений варіант несення служби не лише в Дніпропетровську, але й в цілому в Україні. Міліція зараз проводить ці заходи для того, щоб не було повторень вибухів», - сказав міністр.
При цьому В.Захарченко закликав громадян надавати інформацію правоохоронним органам про всі підозрілі предмети, які можуть бути вибухонебезпечними, або залишені без нагляду в автомобілі.
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