Міліція зробить все, щоб Дніпропетровськ не повторився

Міліція вживає всіх заходів щодо унеможливлення повторення в Україні вибухів, які пролунали в Дніпропетровську.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу в Києві повідомив міністр внутрішніх справ України Віталій Захарченко.

«Після вибухів, які пролунали в Дніпропетровську, ми ввели посилений варіант несення служби не лише в Дніпропетровську, але й в цілому в Україні. Міліція зараз проводить ці заходи для того, щоб не було повторень вибухів», - сказав міністр.

При цьому В.Захарченко закликав громадян надавати інформацію правоохоронним органам про всі підозрілі предмети, які можуть бути вибухонебезпечними, або залишені без нагляду в автомобілі.