Погода на вихідні

Завтра в більшості областей України пройдуть короткочасні дощі.

Як повідомили УНІАН у гідрометцентрі, 5 травня в Україні буде мінлива хмарність. У західних, північних, Харківській та більшості центральних областей короткочасні дощі, грози, подекуди шквали 15-20 м/с; на решті території без опадів. Вітер переважно південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 14-19°, в гірських районах та східних областях місцями 6-11°; вдень 24-29°, в західних областях, горах Криму та місцями на узбережжі морів 19-24°.

У Київській області завтра мінлива хмарність. Короткочасні дощі (вдень місцями невеликі), грози. Вітер переважно південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 14-19°, вдень 24-29°.

У столиці короткочасний дощ (вдень місцями невеликий), гроза. Вітер переважно південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 17-19°, вдень 26-28°.

4 травня температура води в Чорному морі становить 15-21°, в районі Одеси 14°, в Азовському морі 16-19°; у Дніпрі біля Києва 18°.