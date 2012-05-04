У Києві відбудеться акція «Світ талантів – цвіт нації»

Завтра, у суботу, 5 травня 2012 року на Хрещатику та Майдані Незалежності з 12 до 22 години відбудеться масове яскраве дійство - благодійний дитячий проект «Світ талантів – цвіт нації» на підтримку Національної програми «Сирітству-ні!». Захід проводиться в рамках щорічних акцій до Дня захисту дітей, Дня матері та Міжнародного дня сім’ї.

Вже вп’яте за підтримки Міністерства соціальної політики України, Київської міської державної адміністрації, Головного управління у справах сім’ї, молоді та спорту м. Києва, дитячого фонду ООН в Україні ЮНІСЕФ відбудеться благодійний дитячий проект «Світ талантів – цвіт нації» – для обдарованих дітей різних верств населення.

Широкомасштабний дитячий проект «Світ талантів – цвіт нації» започатковано Міжнародною громадською організацією «Жінка ІІІ тисячоліття» та Фондом Ріната Ахметова «Розвиток України». Традиційно в проекті візьмуть участь діти соціальних категорій, які найбільше потребують уваги та піклування - це вихованці дитячих будинків, будинків сімейного типу з різних регіонів України.

Свято розпочнеться з особливо яскравого дійства - святкової Карнавальної ходи дитячих творчих колективів (від Бессарабської площі до Майдану Незалежності). Під час ходи відбудеться презентація усіх районів міста Києва. Її учасниками стануть кілька тисяч дітей, одягнених у яскраві костюми.

Цілий день працюватимуть розважальні та спортивні майданчики, атракціони, відбудуться змагання з міні-футболу між командами дітей – сиріт на кубок України «Україна - без сиріт» в рамках проекту «Свято футболу дає надію».

Завершиться свято Гала-концертом на Майдані Незалежності за участі талановитих дітей та відомих виконавців: гуртів «Друга ріка», «Пара нормальних», Віталія Козловського, Наталії Валевської, Василя Бондарчука, Анастасії Приходько, Влада

Ситніка, Марієтти, Стаса Шурінса.

На всіх учасників свята чекають приємні подарунки.