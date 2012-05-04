Яким буде літо-2012?
16:21, 04 травня 2012Країна
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Максимальна температура буде 30-32 градуси
Максимальна температура влітку в Україні буде 30-32 градуси.
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила на прес-конференції завідуюча відділенням кліматичних досліджень і довгострокових прогнозів погоди Українського науково-дослідного гідрометеорологічного інституту МНС України Вазіра Мартазінова.
При цьому, за її словами, «все літо буде нестійким».
В.Мартазінова підкреслила, що влітку спостерігатимуться сильні «посушливі процеси», особливо в східній Україні в липні-серпні.
За її словами, максимальна температура в окремі дні досягатиме 30-32 градуса.
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