Яким буде літо-2012?

Максимальна температура влітку в Україні буде 30-32 градуси.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила на прес-конференції завідуюча відділенням кліматичних досліджень і довгострокових прогнозів погоди Українського науково-дослідного гідрометеорологічного інституту МНС України Вазіра Мартазінова.

При цьому, за її словами, «все літо буде нестійким».

В.Мартазінова підкреслила, що влітку спостерігатимуться сильні «посушливі процеси», особливо в східній Україні в липні-серпні.

За її словами, максимальна температура в окремі дні досягатиме 30-32 градуса.