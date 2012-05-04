У травні в Україні очікується тепла погода з невеликими опадами.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила на прес-конференції завідувачка відділенням кліматичних досліджень і довгострокових прогнозів погоди Українського науково-дослідного гідрометеорологічного інституту МНС України Вазіра Мартазінова.

За її словами, у травні температура повітря буде вище за норму на 2 градуси. Середня температура на сході України становитиме 17-19 градусів, а на заході - від 12 до 15 градусів.

У середині травня, тобто з 10 по 20, очікується зниження температури: нічної до 8 градусів, а денної від 18 до 22 градусів.

При цьому вона додала, що наприкінці травня температура повітря становитиме вночі від 12 до 16 градусів, а денна до 30-32 градусів.

В.Мартазінова підкреслила, що опади в центральній частині України будуть у межах норми, а на заході і сході України нижче за норму, тобто становитимуть 80% від норми.

Вона підкреслила, що сильної засухи в травні не очікується.

За словами В.Мартазінової, наприкінці травня сильні опади будуть на заході і півдні України. За її словами, будуть зливові дощі. Вона підкреслила, що часом за день випадатиме місячна норма опадів.