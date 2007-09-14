При гастриті допомагає сливовий сік
11:28, 14 вересня 2007Країна
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Сливи також багаті вітаміном В
Завдяки високому вмісту калію сливи корисні гіпертонікам і людям із захворюваннями нирок. Соковиті плоди виводять з організму надлишки рідини і солі.
Сливи також багаті вітаміном В, який стимулює роботу нервової системи, допомагає справитися з безсонням, депресією. Вони покращують пам`ять і підвищують працездатність. Свіжі сливи містять речовини, які збуджують апетит, тому їх рекомендують давати дітям.
Якщо правильно висушити сливи, вони збережуть якості свіжих плодів. Зокрема, вони підвищують гемоглобін і перешкоджають розвитку анемії. А сливовий сік знижує кислотність шлунку, тому його треба пити при гастриті, виразковій хворобі шлунку і дванадцятипалої кишки.
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