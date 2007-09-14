Люди, котрі часто миють руки, рідше хворіють

Напевно, простуда - найзагадковіша з хвороб. Принаймні, до цих пір точно не встановлено, що її провокує.

Результати досліджень учених, які займаються цією проблемою, не перестають дивувати.

Ось, наприклад, кожен скаже, що простуда виникає від холоду, від того, що продуло, ноги промокли і замерзли... Але ж якби це було так, люди не застуджувалися б влітку. І загартованій людині простуда не загрожує. Учені довели: якщо при появі нежиті прийняти холодний душ, а потім розтертися, нездужання і слід простигне.

Пониження температури повітря - лише непряма причина того, що люди чхають і кашляють. Чим холодніше стає на вулиці, тим більше часу ми проводимо в закритому приміщенні, де щосили працюють кондиціонери, вікна виготовлені зі склопакетів. Саме у таких умовах мікроби активно розповсюджуються.

Багато хто переконаний: якщо помиєш голову перед виходом з дому, неодмінно захворієш. Але, виявляється, не обов`язково. Британські учені зробили цікавий експеримент. Одна група людей знаходилася у вологому одязі на протязі, а інша - в теплому приміщенні. Кількість тих, що простудилися в обох групах була однаковою.

А згідно з результатами дослідження, проведеного в таборі підготовки новобранців Військово-морського флоту США, простуду цілком можна називати... хворобою брудних рук! Солдатам, які погодилися взяти участь в експерименті, наказали мити руки з милом п`ять разів на день. І кількість тих, що простудилися зменшилася на 45 відсотків!

До того ж американці виявили, що слабкість імунітету, сприйнятливість до простуди і грипу безпосередньо залежать від емоційного стану людини, його настрою і ставлення до життя. Це пояснює, чому люди захворюють, знаходячись в депресії. Неврологи з Університету Вісконсіна ввели 52 добровольцям протигрипозну вакцину, після чого сканували їх головний мозок, міняючи інтенсивність енергії в певних ділянках його кори. Як виявилось, люди з підвищеною активністю в ділянках, які відповідають за позитивний настрій, краще сприймають вакцину.

Значить, у оптимістів менше шансів захворіти. Як, до речі, і у людей, які люблять медитувати. Дослідження, що тривало десять років, показало: у них виробляється більше антитіл до респіраторних інфекцій.

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