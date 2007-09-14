Четверо людей заражені ВІЛ при переливанні крові

Власті Перу закрили декілька десятків станцій переливання крові після того, як четверо людей були заражені ВІЛ при операції в одній з лікарень. Уряд розпорядився провести ретельну перевірку всіх 240 станцій переливання крові в країні.

При цьому представники властей стверджують, що донорські пункти в Перу відповідають міжнародним стандартам і закликають людей продовжувати здавати кров. Всі потерпілі заразилися в лікарні портового міста Кальяо недалеко від столиці країни міста Ліми.

Скандал вибухнув після того, як 44-річна мати чотирьох дітей Джудіт Рівера на початку тижня звернулася до ЗМІ із заявою, що була заражена ВІЛ при переливанні крові. Вона має намір подати до суду, щоб одержати компенсацію.

За даними Панамериканської організації охорони здоров`я, що базується у Вашингтоні, четверта частина всієї донорської крові в Перу не проходить належну перевірку.

Утро.ru