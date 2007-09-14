Неправильний спосіб життя до 2015 року уб`є 36 млн. людей

Рівень смертності в світі від захворювань, пов`язаних зі способом життя, до 2015 року може підвищитися удвічі, якщо не прийняти всіх заходів з їх запобігання, застерігає Всесвітня організація охорони здоров`я.

Близько 17 млн. чоловік на рік передчасно йдуть із життя в результаті глобальної епідемії хронічних захворювань, що піддаються профілактиці. Це одна з основних причин смертності в сучасному світі.

36 млн. чоловік помруть від хронічних захворювань до 2015 року, половина з них до настання 70-річного віку, якщо уряди не приймуть термінових заходів для зниження захворюваності, заявив глава одного з регіональних відділень ВООЗ Сигеру Омі.

Серед найпоширеніших хронічних захворювань називають серцево-судинні, респіраторні, а також діабет і ожиріння. Значна кількість випадків пов’язана з неправильним харчуванням, недостатністю фізичної активності і курінням.

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