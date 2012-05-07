Дитячі лікарні в Україні - у скрутному становищі

Уповноважений Президента України з прав дитини Юрій Павленко відзначає скрутне становище більшості дитячих лікарень і порушення прав дітей на охорону здоров’я в Україні.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Президента, про це він сказав на брифінгу сьогодні.

За словами Ю.Павленка, у доволі скрутному становищі нині перебувають більшість дитячих лікарень і відділень України. «Певна кількість лікувальних закладів має значні недоліки перш за все щодо матеріально-технічного забезпечення», - констатував він. Йдеться про неповне забезпечення ліками, застаріле обладнання, меблі тощо.

«Таким чином, навіть високий професіоналізм медперсоналу через низький рівень матеріально-технічного забезпечення зводиться нанівець», - зазначив Уповноважений з прав дитини.

Для вирішення цієї проблеми, зауважив Ю.Павленко, ініціюється реалізація загальнодержавної програми з матеріально-технічного переоснащення дитячих лікарень.

Складна ситуація склалася і з лікуванням дитячих онкологічних захворювань, наголосив Уповноважений з прав дитини. Тут, зокрема, існують проблеми недостатнього забезпечення ліками, нерегулярного постачання, відсутності вітчизняних трансплантаційних методів лікування, стабільного реабілітаційного лікування онкохворих дітей тощо.

У цьому контексті є скарги на порушення прав дітей на вільний доступ до лікування за кордоном.

«Тож Уповноважений наполягає на зміні процедури та запровадження прозорого і доступного механізму лікування дітей за кордоном, збільшення видатків бюджету на ці цілі та створення умов для лікування низки хвороб в Україні», - підкреслив Ю.Павленко. Адже, переконаний він, проведення у країні багатьох процедур коштуватиме значно дешевше, ніж за кордоном. «Технології, фахівці в Україні відповідні є, потрібен тільки центр», - додав він.

Окремою проблемою є лікування дітей з рідкісними хворобами, такими як епілепсія, аутизм, і проведення реабілітації дітей з ДЦП - знову йдеться про недостатнє фінансування закупівлі необхідних ліків для таких дітей, адже значна частина з них є підзвітними і відсутні у вільному продажу.

Ю.Павленко нагадав, що для вирішення цього питання Президент доручив Кабінету міністрів створити окрему програму і забезпечити її фінансування. «Рішення ухвалене у змінах до бюджету на 2012 рік - 61 мільйон гривень виділено на реабілітацію дітей з ДЦП. Тож сьогодні ми вимагаємо від Міністерства охорони здоров`я якнайшвидше затвердити процедуру і охопити реабілітаційними послугами всіх хворих», - наголосив Ю.Павленко.

Крім того, зазначив він, від громадян надходять звернення щодо якості обстеження та встановлення об’єктивного діагнозу дітям. Уповноваженим та відповідними службами також опрацьовується питання надання якісної психіатричної допомоги неповнолітнім.

За словами Ю.Павленка, особлива увага у зверненнях акцентується на питанні проведення якісного аналізу та доведенні ефективності медичних препаратів, які застосовуються для лікування дітей.

Він зазначив, що з цією метою до Генпрокуратури і Державної служби з лікарських засобів направлено клопотання щодо проведення перевірки якості та ефективності лікарських засобів, які надаються родинам і наявні у вільному продажу в аптеках.