Одне із найпоширеніших порушень прав дитини

Одним із найпоширеніших порушень прав дитини в Україні є неврахування позиції дитини під час прийняття органами влади чи рідними рішень, які стосуються самої дитини.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Президента, про це на брифінгу заявив Уповноважений Президента України з прав дитини Юрій Павленко, аналізуючи звернення та скарги, які надійшли на його адресу з серпня 2011 року.

«Більшість скарг дітей стосується неврахування їхньої думки при ухваленні рішення чи то органом влади, чи то судом, чи то рідними і близькими людьми, по справі, яка стосується безпосередньо дитини», - сказав Ю.Павленко, додавши, що позиція дитини у більшості випадків жодним чином не враховується.

За словами Уповноваженого Президента, найбільша частина скарг стосується порушень прав дітей під час конфліктів між батьками дитини або невиконання одним із батьків визначених законом або рішенням суду обов’язків по відношенню до дитини.

Ю.Павленко наголосив, що кожне четверте звернення стосується невиконання батьками їхнім обов’язків щодо сплати аліментів. Він зазначив, що сьогодні в Україні нараховується близько 16 тисяч злісних неплатників аліментів.

«Усі 16 тисяч повинні бути внесені до «чорного списку» прикордонної служби і не мати права виїжджати за кордон у справах чи на відпочинок. Бо якщо така людина має можливість виїхати за кордон – значить у неї точно є гроші на аліменти», - наголосив він.

Ю.Павленко також звернув увагу на велику кількість скарг, спричинених конфліктами щодо визначення місця проживання дитини, батьки якої розлучилися або розлучаються. Він повідомив, що в Україні існують факти викрадення дітей одним із батьків, у тому числі з подальшим вивезенням дитини за межі України, якщо один із батьків є іноземцем.

«Ще одна частина найчастіших звернень від дітей - це ті, яким не допомогла місцева влада через свою низьку ефективність роботи або бездіяльність», - сказав Ю.Павленко.

Більшість проблем, з якими звертаються до Уповноваженого Президента України, зазначив він, мали б вирішуватись там, де повинні – за місцем проживання дитини, зокрема, питання видачі свідоцтва про народження, реєстрації місця проживання дитини, забезпечення житлом, пільгами на проїзд, безкоштовного забезпечення медикаментами за рецептами лікарів.

Окрему увагу Ю.Павленко звернув на факти стимулювання відмов матерів від дітей у пологових будинках і вимагання грошей у батьків на так званий «благодійний внесок» за вступ до навчального закладу - дитсадка чи школи.

Окрема частина звернень, яку озвучив Уповноважений Президента, стосується безбар`єрності і доступності інфраструктури міст до потреб дітей-інвалідів, а також питання запровадження інклюзивної освіти для дітей з особливими потребами.

За інформацією Ю.Павленка, з кожним місяцем зростає кількість звернень, які стосуються насильства над дітьми. Це, в першу чергу, насильство над дітьми у школах, дитячих садочках, інтернатних закладах. «Уся система роботи освітніх навчальних закладів, а особливо інтернатних, пронизана принципом приховування фактів і кругової поруки», - заявив він.

Ще одна частина скарг, додав Уповноважений Президента, стосується відмови в порушенні кримінальних справ правоохоронними органами щодо зґвалтувань або розбещення дітей рідними батьками; насильства, як фізичного так і психологічного, з боку міліції; неадекватності покарань дітей вчиненому злочину та недотримання правоохоронними органами вимог законодавства при здійсненні процесуальних дій по відношенню до дитини.

На адресу Уповноваженого Президента з прав дитини з серпня 2011 року надійшло більше 1,5 тис. звернень і скарг від дітей або їхніх законних представників. За цей період були проведені інспекційні перевірки всіх областей. Особисто Уповноваженим Президента було перевірено близько 200 закладів та установ для дітей.