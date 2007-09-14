Міністр охорони здоров`я України Юрій Гайдаєв привітав фармацевтів

Шановні колеги - фармацевти, провізори, працівники фармацевтичних виробничих та аптечних підприємств!

Сердечно вітаю Вас з професійним святом - Днем фармацевтичного працівника!

Ваша робота, ваша щоденна праця – це турбота про життя тисяч і тисяч людей. Її неможливо оцінити. Адже і президент, і міністри, і діти, і пенсіонери час від часу приймають ліки. Найдосконаліша хірургічна операція чи найменша лікувальна процедура сьогодні вимагають якісної й надійної фармацевтичної підтримки.

Саме завдяки особисто вам – кожному з більш як 350-тисячного колективу працівників галузі – людина в будь-який час, вдень або вночі, де б вона не знаходилась, може придбати ліки для збереження чи відновлення найціннішого - здоров`я. Саме завдяки вам вдається щорічно повертати життя мільйонам нашим співвітчизників.

Фармацевтична галузь України – це власне виробництво й значима доля вітчизняної продукції на ринку лікарських засобів: понад 140 ліцензованих виробників і майже 23 тисячі аптечних закладів.

Впродовж останніх років фармацевтичні підприємства України виводять умови виробництва лікарських засобів на рівень світових вимог. Сформовано в основному нормативно-правову базу, яка регулює питання роботи на фармацевтичному ринку. Десятки мільйонів гривень були вкладені й вкладаються в освоєння нових технологій з використанням сучасного устаткування, у створення системи забезпечення якості на усіх етапах виробництва, в навчання й підвищення кваліфікації персоналу.

У цей святковий день щиро дякую Вам за ті зусилля, яких ви докладаєте щоденно для охорони здоров’я громадян нашої держави.

Бажаю Вам міцного здоров`я, радості і щастя, родинного затишку та нових професійних перемог!

З повагою, міністр охорони здоров’я України Юрій Гайдаєв