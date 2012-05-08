Сьогодні - День Червоного Хреста і Червоного Півмісяця

День Червоного Хреста і Червоного Півмісяця відзначається в усьому світі сьогодні, передає РІА «Новости».

Щороку з 1953 року 8 травня відзначається Всесвітній День Червоного Хреста і Червоного Півмісяця. Це день народження засновника Міжнародного комітету Червоного Хреста (МКЧХ), швейцарського гуманіста, громадського діяча, лауреата Нобелівської премії Анрі Дюнана (1828-1910). У 1859 році він організував надання допомоги пораненим у битві при Сольферіно під час австро-італо-французької війни, однієї з найбільш кровопролитних битв XIX століття, жертвами якої сталі 40 тисяч убитих і поранених. Санітарні служби воюючих сторін були безсилі допомогти в ситуації, що склалася. А.Дюнан активно включився в надання допомоги всім пораненим незалежно від національності, організував добровольців з жителів навколишніх сіл. Його заклик "Tutti Fratelli" ("Всі ми брати") став надалі девізом системи допомоги.

У жовтні 1863 року в Женеві відбулася міжнародна конференція. Представники 16 країн створили національні доброчинні організації. Як відмінний знак, який би означав правовий захист медичних служб збройних сил, добровольців, які о надають допомогу пораненим, і жертв збройних конфліктів, у 1864 році був прийнятий червоний хрест на білому тлі (зворотне розташування квітів швейцарського прапора).

Крім захисту поранених, на думку А.Дюнана, необхідно було надати статус нейтральності в районі битви особам, які доглядали за ними. Тому він запропонував сформулювати "міжнародний принцип, умовний і узаконений, котрий, після його узгодження і ратифікації, став б основою товариств з надання допомоги пораненим у різних країнах". Ця друга пропозиція А.Дюнана поклала початок сучасному міжнародному гуманітарному праву, першим письмовим і конкретним втіленням якого стала Женевська конвенція про поліпшення долі поранених і хворих воїнів під час сухопутної війни, підписана 22 серпня 1864 року.

Сучасний Міжнародний Комітет Червоного Хреста (МКЧХ) - незалежна і нейтральна організація, котра займається наданням захисту і наданням допомоги постраждалим внаслідок збройних конфліктів і внутрішніх безпорядків.

Згідно з мандатом, наданим Міжнародному Комітету Червоного Хреста світовою спільнотою, організація надає допомогу особам, які утримуються під вартою, хворим, пораненим і цивільним особам, постраждалим внаслідок збройного конфлікту, керуючись принципом безсторонності.

Штаб-квартира МКЧХ знаходиться в Женеві (Швейцарія), а представництва організації, де в цілому працюють понад 12 тисяч чоловік, розташовані в майже 80 країнах світу.

МКЧХ, національні товариства і їхня Міжнародна Федерація країн разом складають Міжнародний рух Червоного Хреста і Червоного Півмісяця.

Міжнародний рух Червоного Хреста і Червоного Півмісяця здійснює свою діяльність практично в усіх країнах світу і налічує понад 100 мільйонів працівників і добровольців (волонтерів).

У 2005 році Міжнародний рух Червоного Хреста і Червоного Півмісяця прийняв додаткову емблему - червоний кристал.



