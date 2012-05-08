У Чернівцях обговорять проблеми української медицини

17-18 травня у Чернівцях відбудеться Всеукраїнська науково-практична конференція Асоціації головних лікарів України "Ефективність управління та ресурсне забезпечення закладів охорони здоров`я на сучасному етапі розвитку галузі".

Як повідомили УНІАН у Міністерстві охорони здоров’я України, це рішення було прийнято під час зустрічі віце-прем`єр-міністра України - міністра охорони здоров`я України Раїси Богатирьової з головою Всеукраїнської громадської організації "Всеукраїнська асоціація головних лікарів" Дмитром Дячком, заступником голови асоціації Василем Лазоришинцем і радником міністра охорони здоров`я України Миколою Проданчуком.

У відомстві підкреслили, що у ході розмови обговорювалися актуальні питання розвитку системи охорони здоров`я в Україні і прийнято рішення про організацію та проведення Всеукраїнської науково-практичної конференції Асоціації головних лікарів України щодо ефективності управління та ресурсного забезпечення закладів охорони здоров`я.

До участі в конференції буде залучено широке коло фахівців медичної галузі: головних лікарів обласних, міських, районних лікувально-профілактичних закладів, керівників приватних та відомчих закладів охорони здоров`я, головних санітарних лікарів областей, представників Асоціації медичних сестер, Асоціації фармвиробників.

У МОЗ поінформували, що на конференції у Чернівцях фахівці з усієї країни обговорюватимуть проблеми реалізації у Вінницькій, Дніпропетровській, Донецькій областях та місті Києві пілотного проекту реформування системи охорони здоров`я.

Розглядатимуться питання, які виникають під час впровадження та відпрацювання нових організаційно-правових та фінансово-економічних механізмів, спрямованих на підвищення ефективності та доступності медичного обслуговування населення і необхідних для розвитку системи охорони здоров`я, кадрової політики, медичної освіти, стан та майбутнє медичної науки, перспективи впровадження медичного страхування, а також питання якості та доступності лікарських засобів.

У МОЗ також підкреслили, що у ході конференції також розглядатимуть проблеми, пов`язані з принципами надання первинної медико-санітарної допомоги на селі, в місті, в гірських та степових районах, організацією надання екстреної медичної допомоги, в тому числі в екстремальних ситуаціях, перспективами розвитку медичної допомоги на вторинному рівні, організацією надання високоспеціалізованої медичної допомоги, медичної допомоги матерям та дітям.



