У Києві показали «Світ талантів»

5 травня 2012 року, вже вп’яте, у Києві відбувся благодійний дитячий проект «Світ талантів – цвіт нації» на підтримку Національної програми «Сирітству-ні!».

Як повідомили УНІАН у Благодійному фонді Ріната Ахметова «Розвиток України» проект започатковано Міжнародною громадською організацією «Жінка ІІІ тисячоліття» та фондом Р.Ахметова.

Юні таланти, діти-сироти та дітям із малозабезпечених сімей з усієї України мали можливість показати свої таланти на головній сцені країни. Традиційно у проекті взяли участь діти, які найбільше потребують уваги та піклування - це вихованці дитячих будинків і будинків сімейного типу, прийомних сімей із різних регіонів України, зазначили у фонді Р.Ахметова.

За словами Дар’ї Касьянової, керівника програми «Сирітству – ні!» фонду Ріната Ахметова «Розвиток України», це свято родинного тепла має відновити та пропагувати сімейні цінності, які є безперечним пріоритетом.

«Дітки приїхали до Києва за декілька днів до свята, щоб підготуватися до виступу на Майдані. На них чекала насичена програма: екскурсія Києвом, відвідування музею національної архітектури і побуту «Пирогів», етно-вечірка у заміському комплексі «Трипілля», участь у майстер-класах, спілкування з відомими виконавцями та діячами культури. Ми впевнені, що завдяки у тому числі і таким подіям все більше дітей з порталу www.sirotstvy.net потрапляє у сім’ї. На сьогоднішній день маму і тата знайшли вже 3603 дитини,» - підкреслила Д.Касьянова.

У фонді Р.Ахметова зазначили, що свято на Майдані розпочалося Карнавальною ходою дитячих творчих колективів усіх районів міста Києва та талановитих дітей з різних областей України.

Увесь день на Хрещатику працювали розважальні та спортивні майданчики, атракціони, виставка дитячих робіт у «Містечку Майстрів», розповіли у «Розвитку України». Пройшли змагання з міні-футболу між командами дітей – сиріт на кубок України «Україна – без сиріт» в рамках проекту «Свято футболу дає надію» за участі футболістів ФК «Шахтар» і ФК «Динамо».

Всі учасники благодійного дитячого проекту «Світ талантів – цвіт нації» отримали подарунки.

Завершилося свято гала-концертом за участю гуртів гуртів «Друга ріка», «Пара нормальних», Віталія Козловського, Наталії Валевської, Василя Бондарчука, Анастасії Приходько, Влада Ситніка, Марієтти, Стаса Шурінса.

У фонді Р.Ахметова також наголосили, що проект був реалізований за підтримки Міністерства соціальної політики України, Київської міської державної адміністрації, Головного управління у справах сім’ї, молоді та спорту м.Києва, дитячого фонду ООН в Україні ЮНІСЕФ.