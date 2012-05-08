Українцям радять утриматися від поїздок у Сектор Газа

Міністерство закордонних справ України рекомендує українцям утриматися від поїздок у Сектор Газа у зв’язку з поширенням нового вірусу ящуру.

Про це УНІАН повідомили у Департаменті інформаційної політики МЗС.

«З огляду на ускладнення санітарно-епідеміологічної ситуації у м. Рафах, Сектор Газа, у зв’язку із поширенням нового вірусу ящуру, рекомендуємо громадянам України утримуватися від відвідання цього району», - йдеться в повідомленні.