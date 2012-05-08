Українцям радять утриматися від поїздок у Сектор Газа
15:38, 08 травня 2012Країна
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Новий вірус ящуру
Міністерство закордонних справ України рекомендує українцям утриматися від поїздок у Сектор Газа у зв’язку з поширенням нового вірусу ящуру.
Про це УНІАН повідомили у Департаменті інформаційної політики МЗС.
«З огляду на ускладнення санітарно-епідеміологічної ситуації у м. Рафах, Сектор Газа, у зв’язку із поширенням нового вірусу ящуру, рекомендуємо громадянам України утримуватися від відвідання цього району», - йдеться в повідомленні.
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