Дівчину вбило блискавкою під час розмови по мобільному

На сході Москви дівчину вбило розрядом блискавки. Під час події жертва грози розмовляла по мобільному телефону, повідомляє Пульс Києва.

Мешканка Казані 25-річна Юлія Костюк знаходилася поруч зі своїм нареченим. На його очах в неї влучила блискавка, яка увійшла в серце дівчини і вийшла через стегно.

Молодий чоловік особисто відвіз на своїй машині Юлю в лікарню. «За життя Юлі боролися дві реанімаційні бригади. Але всі наші зусилля були марні - дівчина померла, не приходячи в себе,», - наводить слова медиків Life News.

Наречений загиблої сам також постраждав від електричного розряду і зараз знаходиться в одному з травмпунктів.