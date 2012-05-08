Дівчину вбило блискавкою під час розмови по мобільному
18:00, 08 травня 2012Країна
0
Увійшла просто у серце
На сході Москви дівчину вбило розрядом блискавки. Під час події жертва грози розмовляла по мобільному телефону, повідомляє Пульс Києва.
Мешканка Казані 25-річна Юлія Костюк знаходилася поруч зі своїм нареченим. На його очах в неї влучила блискавка, яка увійшла в серце дівчини і вийшла через стегно.
Молодий чоловік особисто відвіз на своїй машині Юлю в лікарню. «За життя Юлі боролися дві реанімаційні бригади. Але всі наші зусилля були марні - дівчина померла, не приходячи в себе,», - наводить слова медиків Life News.
Наречений загиблої сам також постраждав від електричного розряду і зараз знаходиться в одному з травмпунктів.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter