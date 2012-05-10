Рак простати вилікують прополісом

Речовина, що утворюється в бджолиному вулику, запобігає росту клітин раку простати. Про це свідчать результати нового дослідження, проведеного ученими з університету Чікаго.

Йдеться про кавову кислоту, що входить до складу прополісу. За допомогою прополісу бджоли ремонтують вулик. В ході експерименту учені сумістили проведення хіміотерапії і застосування прополісу у пацієнтів з раком передміхурової залози. Дослідження показали, що ця сполука виявляє і відключає джерела живлення клітин пухлини на ранніх стадіях раку простати. Застосування прополісу не знищує рак, але зупиняє його ріст.

Учені готуються до проведення додаткових випробувань, щоб довести безпеку поєднання двох методів при лікуванні раку.

zdorovo.ua