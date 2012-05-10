У лікарнях лишаються 8 постраждалих від терактів

Станом на ранок 10 травня в Дніпропетровську продовжують залишатися в лікарнях 8 постраждалих від терактів, здійснених 27 квітня.

Як передає кореспондент УНІАН, за даними Головного управління охорони здоров`я Дніпропетровської облдержадміністрації, 6 потерпілих перебувають в обласній лікарні ім. Мечнікова, 1 - у міській лікарні № 6, 1 - у лікарні швидкої допомоги.

«У важкому стані досі перебуває лише немолода жінка», - зазначив співрозмовник агентства.

Зараз 77-річна Раїса Грозь перебуває на стаціонарному лікуванні у відділенні інтенсивної терапії політравми.

Стан здоров`я інших 7 осіб, зокрема одного підлітка, оцінюється як задовільний.

Усі постраждалі забезпечені необхідною медичною допомогою.