У лікарнях лишаються 8 постраждалих від терактів
10:57, 10 травня 2012Країна
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Жінка у важкому стані
Станом на ранок 10 травня в Дніпропетровську продовжують залишатися в лікарнях 8 постраждалих від терактів, здійснених 27 квітня.
Як передає кореспондент УНІАН, за даними Головного управління охорони здоров`я Дніпропетровської облдержадміністрації, 6 потерпілих перебувають в обласній лікарні ім. Мечнікова, 1 - у міській лікарні № 6, 1 - у лікарні швидкої допомоги.
«У важкому стані досі перебуває лише немолода жінка», - зазначив співрозмовник агентства.
Зараз 77-річна Раїса Грозь перебуває на стаціонарному лікуванні у відділенні інтенсивної терапії політравми.
Стан здоров`я інших 7 осіб, зокрема одного підлітка, оцінюється як задовільний.
Усі постраждалі забезпечені необхідною медичною допомогою.
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