Часник в 100 разів ефективніший за антибіотики

Часник виявився в 100 разів ефективніший при лікуванні харчового отруєння, ніж найпоширеніші антибіотики. Про своє дослідженні та про отримані результати розповіли Співробітники Державного Університету Вашингтона.

У лабораторії було проведено експеримент, який показав, що діаліл сульфід, що міститься в часнику, здатний проникати крізь захисну плівку, що захищає колонії бактерій Campylobacter від зовнішнього середовища.

Причому діаліл сульфід виявився в сто разів ефективніший, ніж усім відомі антибіотики еритроміцин і ципрофлоксацин, передає The Telegraph.

Campylobacter у великій концентрації міститься у м`ясі свійської птиці. Поки що вчені отримали вражаючі результати після обробки м`яса чистим діаліл сульфідом. Чи буде досягнутий такий же ефект, якщо обробити м`ясо просто часником, фахівці не з`ясували. Так що поки експериментувати не варто.

На підставі отриманих результатів учені планують створити нові ефективні ліки від харчового отруєння.

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