Смачні продукти діють як наркотик

Італійські фахівці вирішили з`ясувати, чому смачна їжа типу тістечок завжди змушує людину повертатися за добавкою, зазначає ABC News. Виявляється, подібні продукти діють, як наркотик, активуючи сигнали нагороди в мозку.

Попередні дослідження показали: коли бажання їсти викликано у людини з нормальною вагою наявністю смачної їжі на столі, але не голодом, спостерігається периферична активація двох хімічних сигналів нагороди.

Також вчені спеціально простежили за концентрацією гормону голоду греліну і хімічної сполуки мозку 2-AG у людей, які їли або смачні, або несмачні страви. Так, у людей з першої групи обидва показники були підвищені.

Лікар Девід Кац з Єльського Університету підтверджує: важко зупинитися, коли на столі смачна їжа. Тому зазвичай переїдання пов`язано саме з цукерками, а не з бобами, наприклад. Якщо ви наїлися, дуже важливо не тягнутися за добавкою.

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