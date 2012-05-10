Тимошенко лікуватимуть німецькими препаратами - Богатирьова

Колишнього прем’єр-міністра України Юлію Тимошенко, яка відбуває покарання у Качанівській виправній колонії, лікуватимуть німецькими препаратами.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила сьогодні на прес-конференції віце-прем’єр-міністр, міністр охорони здоров’я України Раїса Богатирьова.

«З вчорашнього ранку Юлія Володимирівна знаходиться в багатопрофільній лікарні «Укрзалізниці», вона дала згоду і в супроводі спеціаліста з Німеччини була доставлена в цю клініку. За попередньою домовленістю, ліки привіз з Німеччини лікар, який її лікує і несе безпосередню відповідальність за обстеження, лікування і за наслідки лікування», - сказала Р.Богатирьова.

Вона наголосила, що перелік препаратів, якими лікуватимуть Ю.Тимошенко, складений, оскільки його треба було ввозити на митну територію.

«І в залежності від того, яка ситуація, які скарги буде пред’являти хвора, мабуть, лікар буде застосовувати те, що він вважає за необхідне», - сказала Р.Богатирьова.

Вона ще раз підкреслила, що спеціалісти з Німеччини декілька разів приїжджали до Харкова й оглядали клініку «Укрзалізниці», і визнали високий рівень оснащення та готовності лікарні і медичного персоналу до надання Ю.Тимошенко необхідної допомоги.

«Тому у нас і сьогодні є переконання, що добре, що лікування розпочато, будемо сподіватися, що воно завершиться позитивно. Єдине, що Юлія Володимирівна відмовилась від обстеження. Тому клінічні біохімічні аналізи на сьогоднішній вона не здає. Вона відмовила й українським лікарям в здачі аналізів, і нашому колезі з Німеччини», - наголосила Р.Богатирьова.

Водночас міністр повідомила, що медики з лікарні «Укрзалізниці» контактують з Ю.Тимошенко за її згодою.

Р.Богатирьова підкреслила, що українські лікарі обговорюють з німецьким професором Лутцом Хармсом питання щодо лікування Ю.Тимошенко, але тактику лікування визначає німецький лікар.

Як повідомляв УНІАН, зранку 9 травня екс-прем`єр-міністра України Ю.Тимошенко привезли до ЦКЛ «Укрзалізниці» в Харкові.

Рекомендований міжнародною медичною комісією курс реабілітації проводитимуть лікар з німецької клініки «Шаріте» доктор Л.Хармс спільно з українськими лікарями.