Не купуйте ліки через телемагазин - втратите і гроші, і здоров’я

Немолода вже жінка Галина Олексіївна багато років страждала від болю в спині. Лікарі наполягали на операції. Якось, переглядаючи телевізор, вона побачила рекламу чудодійного тренажера - звабливий голос за кадром обіцяв назавжди позбавити від страждань. Жінка зателефонувала за вказаним номером, і там її переконали - ніяка операція їй не потрібна. Панацея для Галини Олексіївни - вказаний тренажер. Тож невдовзі гроші, які збирала кілька років на лікування, були витрачені на придбання спортивного знаряддя. Унаслідок активних спортивних вправ жінка злягла і вже багато місяців прикута до ліжка. Нещасна зверталася до численних інстанцій.

Її справа - лише одна з багатьох, які нині розглядаються в Департаменті у справах захисту прав споживачів у м. Києві. Подібних скарг щороку вони отримують кілька десятків. Причому здебільшого звертаються громадяни, які втратили здоров`я чи дуже великі суми грошей. Оцінити ж справжні масштаби шахрайства під прикриттям кур`єрської доставки практично неможливо.

Продавати ліки через телемагазини - заборонено

Узагалі, продаж харчових добавок, шортів для схуднення, тренажерів, засобів для збільшення бюста тощо згідно з висновками державної санітарно-епідеміологічної експертизи має відбуватися лише через аптечну мережу чи спеціалізовані відділи магазинів. Однак сьогодні на телебаченні постійно крутять рекламу подібних засобів із пропозицією негайно придбати ці препарати у так званих телемагазинах. Там розповідають, як легко і приємно можна підлікуватися, позбутися надмірної маси тіла чи позбутися алкогольної залежності. Першим клієнтам обіцяють суттєву знижку, додаткові подарунки. При цьому вказується лише номер телефону, за яким можна зателефонувати.

З того моменту, як ви зателефонували, з вами починають працювати досвідчені психологи. Вам дуже компетентно представиться консультант, назве десяток медичних закладів, у яких начебто він працює. Перевірки Департаменту у справах захисту прав споживачів засвідчують, що все це стовідсоткова брехня - часто вказані адреси виявляються чистим полем або цілком легальними клініками, в яких, проте, ніколи не чули про згаданих "консультантів". По телефону можна розповісти будь-що. Далі клієнта дуже досвідчено розпитують про здоров`я, ставлять багато запитань, які не мають жодного стосунку до хвороби, однак дають уявлення про особистість, її слабкі місця. Перемовини можуть тривати годинами. Причому покласти трубку практично неможливо. Вам розповідають про чудодійний ефект обраного вами товару. Зауважте, що товари, які реалізуються в телемагазинах, - не ліки, ліки взагалі не можна продавати у такий спосіб!

Однак по телефону вам ці харчові добавки розпишуть як унікальні цілющі ліки, які ви більше ніде не купите, не дістанете.

У телемагазині ліки - 3 тис грн, ті ж самі в аптеці - 100 грн

Коли клієнт "проковтує гачок", йому нарешті називають ціну - в кілька разів вищу, ніж та, за якою цей препарат можна купити в аптеці. Якщо в аптечній мережі найдорожчі харчові та біологічні добавки коштують максимум 100-200 грн, з вас запросять 2-3 тис. грн. Якщо ви, шоковані такою сумою, відмовитеся від купівлі, раптом виявиться, що особисто вам належить знижка. Тож чудодійний товар ви можете отримати лише за 1-1,5 тис. грн. Але дуже терміново. Якщо продавець все ж відчуває вагання, він знаходить тисячі способів, аби вас умовити. Ваш телефон заноситься до бази даних, і вам телефонуватимуть по 20 разів на день, поки ви нарешті не здастеся і не зробите замовлення. Його вам протягом години кур`єр доставить у будь-яку точку країни - можете собі уявити масштаби цієї мережі. Кур`єр вручає вам товар, копію сертифіката і товарний чек служби кур`єрської доставки. Чека продавця він не дає, та більшість громадян настільки довірливі, що його й не вимагають. Отримавши чималеньку суму готівкою, кур`єр зникає. Найцікавіше починається, коли таблетки чи товар не допомагають або, навпаки, шкодять здоров`ю. Клієнт, якого реклама переконує, що він у будь-який момент може повернути товар, починає надзвонювати за вказаними телефонами.

Від надуреного покупця не ховаються

Навпаки, з ним дуже приязно розмовляють. Вислуховують усі його скарги, із щирим співчуттям у голосі повідомляють: у вас підвищена чутливість до одного з компонентів препарату. Тож вам необхідний антиоксидант. Без нього ви за кілька місяців помрете. Але коштує він дуже дорого, це надзвичайно цінний препарат. І перелякані люди починають позичати гроші, влазити у борги, продавати майно...

Рятівний антиоксидант придбано, смерть не загрожує, однак і здоров`я не поліпшилося... Клієнт знову телефонує за знайомим номером і вимагає повернути гроші. А у відповідь чує: ваш консультант у відрядженні або - він виявився недобросовісною людиною, його звільнили. Ми із задоволенням повернемо вам гроші, але ви маєте довести, що ви наш клієнт. У вас є товарний чек? Чеку, звісно, немає, бо їх нікому не дають. А якщо чека немає, у вас є єдиний спосіб повернути свої гроші - купити в нас ще щось, щоб отримати чек, - чує наївний покупець. Неймовірно, але багато людей погоджуються на такі умови. Вони знову викладають чималу суму, отримують бажаний чек. І тут чують, - пробачте, але все керівництво фірми виявилося зграєю шахраїв. Їх звільнено, тоді як нове керівництво у поті чола повертає кошти. Однак ми віддаємо гроші насамперед тим, кому заборгували найбільше. Якщо ви доплатите ще кілька тисяч, ви отримаєте компенсацію в першу чергу.

Так триватиме доти, доки клієнт платитиме. Як тільки він закриває гаманець і починає лише вимагати, його телефонний номер просто блокують, і він не може додзвонитися. До Департаменту у справах захисту прав споживачів зверталися люди, які в такий спосіб втратили по 20-30 тис. грн! На жаль, допомогти їм практично неможливо.

Схопити шахраїв за руку – дуже складно

Телевізійний канал, на якому розміщується реклама, відповідальності за її зміст не несе. Кур`єрська служба за якість товару не відповідає. Консультант на телефоні просто дає інформацію про товар, до того ж він відразу відмовляється від своїх слів - спробуй щось доведи. Офіційних складів товарів у місті немає. Всі переговори ведуться через телефонну мережу фірми "Голден Телеком". Коли з Департаменту у справах захисту прав споживачів звернулися із запитом, на кого зареєстровані телефони, з`ясувалося, що на "липові" адреси. Всі договори та контракти складаються на юридичну адресу, яка належить іншим фірмам, - її можна зареєструвати, якщо, скажімо, у підприємства немає свого приміщення, а отримувати кореспонденцію потрібно. От і спробуйте зловити за руку таких шахраїв. Тим більше, що свої гроші довірливі громадяни віддають їм добровільно. Можна, звичайно, звернутися на телебачення з проханням не розміщувати подібну рекламу. Однак для них - це живі гроші, від яких вони не хочуть відмовлятися.

Ще одна зачіпка - зміст рекламних роликів. У них є порушення Закону про рекламу, це засвідчує експертиза експертної комісії при Всеукраїнській громадській організації "Всеукраїнська рекламна коаліція". Можна через суд спробувати заборонити крутити цю рекламу по телебаченню, принаймні деякі сюжети. А поки Спілка прав захисту споживачів попереджує - ні в якому разі не купуйте нічого через кур`єрську доставку, не довіряйте телефонним консультаціям! Вам наобіцяють фантастичний ефект, який не відповідає дійсності, і продадуть дуже дорого. Крім того, ви не можете бути упевненими, що вам привезуть саме той препарат! Це може бути фальшивка, небезпечна для здоров`я. У нас є скарги від людей, які потрапляли до лікарні після таких "чудо-ліків". Купуйте харчові добавки та інші товари в аптеках і спеціалізованих магазинах. Там ви зможете прочитати інструкцію щодо протипоказань та реальних очікуваних ефектів і заплатите реальну ціну. Якщо ваші права будуть порушені, нам дуже просто провести перевірку, взяти проби, примусити повернути гроші за неякісний товар.

На які препарати найчастіше скаржаться

Насамперед препарат для схуднення "Тотал найн". Коли експерти звернулися до Міністерства охорони здоров`я, з`ясувалося, що зареєстрований лише препарат "Тотал", який в аптеках коштує 20 грн. Про "Тотал найн", який уже продавали через кур`єрську доставку за 2 тис. грн, там нічого не чули. Так що - це піратський препарат. Багато скарг на засіб від псоріазу, який взагалі не лікується, на препарати від алкоголізму - "Алкогон", "Протиалкогольний комплекс", які також є допоміжними і не дуже ефективними засобами. Не допомагає засіб для збільшення бюста "Брест форм". Шорти для схуднення дуже швидко виходять з ладу і не підлягають ремонту. Спортивні тренажери часто нав`язують і обіцяють зцілення хворим людям, яким спортивні заняття взагалі протипоказані. Наслідки бувають дуже сумними. Багато скарг на цирконієві браслети. Взагалі, випадки бувають і драматичні, і курйозні. Так одна старенька жінка, яка намагалася вилікувати від алкоголізму сина. Він почав пити після того, як загинула його родина, деградував дедалі більше, почав виносити і продавати речі з дому. Звичайно, мати хотіла врятувати сина за будь-яку ціну. Продала останні речі, влізла в борги, однак препарат не допоміг. Вона телефонувала до продавців, плакала, а вони продовжували тягти з неї гроші.

З іншого боку, коли у Спілку із захисту прав споживачів телефонують 90-річні дідки, яким не допоміг засіб від імпотенції, важко втримати усмішку. Бачте, їх переконують, що, виклавши силу-силенну грошей за чудо-ліки, вони будуть активними, як 20-річні хлопці, упадатимуть за молоденькими дівчатами.

Як змінити ситуацію?

Необхідні зміни у законодавстві, особливо у статті про рекламу лікарських препаратів. Харчові добавки - це не ліки, однак їх часто видають за ліки. Крім того, до 2003 року перед тим, як рекламувати лікарські препарати на телебаченні чи в пресі, текст необхідно було узгоджувати з МОЗ України. Нині ж втручання у зміст реклами забороняється будь-кому. Тобто раніше реклама контролювалася компетентним органом, її можна було відстежити. До цієї практики необхідно повернутися.

Євген Сивокінь