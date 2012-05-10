Громадськість виступає за відкритий процес над убивцями Макар

Представники української та закордонної громадськості виступають за відкритий судовий процес над убивцями Оксани Макар.

Про це вони заявили на прес-конференції в УНІАН.

Власник німецької газети Berliner TagesZeitung Рейко Опітц повідомив, що через Посольство ФРН в Україні офіційно звернувся до прем’єр-міністр України Миколи Азарова щодо проведення відкритого судового процесу над підозрюваними у справі О.Макар. За його словами, йдеться про те, щоб “Україна зробила відкритий суд, як зробила це Норвегія з Андерсом Брейвіком (терористом, внаслідок дій якого у липні 2011 року загинуло 77 осіб і 96 отримали поранення, - УНІАН)”.

Р.Опітц наголосив, що “вже пройшло чотири тижні, але пан Азаров не надав нам жодної відповіді. Як мінімум, це має бути відповідь на офіційне прохання”.

Р.Опітц закликав українську владу зробити суд над обвинуваченими у справі О.Макар відкритим, щоб громадськість могла дізнатися, як вони будуть покарані.

Адвокат, народний депутат України Микола Катеринчук зазначив, що існує загроза, що суд у справі О.Макар може ухвалити рішення про проведення слухань у закритому режимі без можливості доступу представників громадськості та засобів масової інформації.

Він зазначив, що “намагався потрапити до генерального прокурора, звертався до нього, щоб обговорити це питання, але, на жаль, в нього були інші справи, і він не зміг зі мною зустрітися“.

За словами М.Катеринчука, насторожує те, що “відповіді на офіційний лист Посольства Німеччини, яке спрямував Рейко Опітц, від М.Азарова не було”.

Відповідаючи на запитання журналістів, чи йдуть якісь підкилимні ігри щодо звільнення підозрюваних у справі О.Макар, М.Катеринчук сказав, що до його представника, який працює в Миколаєві, надходило звернення одного з підозрюваних, його довірених осіб, які намагалися «домовитися про процес». «Ці домовленості ми не сприймаємо», - наголосив він.

“Але тиск іде, ми його відчуваємо. Тому ми стурбовані ситуацією навколо цієї справи”, - додав адвокат.

М.Катеринчук підкреслив, що проведення відкритого судового процесу буде виправданим, оскільки йдеться про справу, яка має вагомий суспільно-виховний характер, а винні мають бути покарані.

Член ініціативної групи з підтримки О.Макар Ірина Богданова також наголосила на необхідності проведення відкритого суду над обвинуваченими, щоб суспільство бачило, що люди, які знущалися і вбивали 18-річну дівчину, покарані. За її словами, суд “стане тестом для нашої влади” на відкритість.

Мати Оксани Макар Тетяна Суровицька також виступає за проведення відкритого судового процесу над тими, хто знущався над її донькою.

Як повідомляв УНІАН, 10 березня в Миколаєві троє чоловіків заманили в квартиру 19-річну О.Макар і згвалтували, після чого, щоб приховати сліди злочину, спробували задушити та спалити.

Потерпілу з опіками 55% тіла було госпіталізовано у вкрай тяжкому стані. О.Макар померла 29 березня.

25 квітня Генеральна прокуратура України затвердила обвинувальний висновок і передала до Центрального районного суду Миколаєва суду кримінальну справу за обвинуваченням трьох вбивць О.Макар.

Власник газети Berliner TagesZeitung Р.Опітц передав Миколаївській лікарні швидкої допомоги медичне обладнання для порятунку Олександри Попової, яка також була жорстоко побита у березні цього року. Кошти на купівлю обладнання надала мама О.Макар, а частину грошей, яких не вистачало, - Р.Опітц.