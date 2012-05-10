Завтра очікуються короткочасні дощі, грози

Завтра вночі у південній частині України, у більшості центральних областей та на півночі Лівобережжя місцями очікуються невеликі короткочасні дощі, грози.

Вітер північно-східний, у західній частині переважно південний, 3-8 м/с, повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі.

Температура у західних, північних та більшості центральних областей вночі 8-13°, вдень 23-28° (у Карпатах вночі 3-8° тепла, вдень14-19°); на решті території вночі 13-18°, вдень 27-32°, у горах Криму та місцями на узбережжі морів 20-25°.

У Київській області у п’ятницю опади не очікуються. Вітер північно-східний, 3-8 м/с. Температура вночі 8-13°, вдень 23-28°. У Києві температура вночі 10-12°, вдень 25-27°.

Сьогодні температура води у Чорному та Азовському морях 17-22°, у Дніпрі біля Києва 19°.