За останню добу в Україні - 74 випадки підозри на кір
17:33, 10 травня 2012Країна
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За останню добу в Україні зареєстровано 74 випадки підозри захворювання на кір.
Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства охорони здоров’я України, як і раніше, найбільша кількість зафіксована у західних регіонах: на Закарпатті – 24, у Тернопільській області – 12, в Івано-Франківській – 6, у Львівській – 12, у Волинській – 6.
У Києві за останню добу зареєстровано 2 випадки підозри захворювання на кір.
За даними Держсанепідслужби, з початку року станом на 10 травня на адміністративних територіях України зареєстровано 9173 випадки захворювання на кір.
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