За останню добу в Україні - 74 випадки підозри на кір

За останню добу в Україні зареєстровано 74 випадки підозри захворювання на кір.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства охорони здоров’я України, як і раніше, найбільша кількість зафіксована у західних регіонах: на Закарпатті – 24, у Тернопільській області – 12, в Івано-Франківській – 6, у Львівській – 12, у Волинській – 6.

У Києві за останню добу зареєстровано 2 випадки підозри захворювання на кір.

За даними Держсанепідслужби, з початку року станом на 10 травня на адміністративних територіях України зареєстровано 9173 випадки захворювання на кір.