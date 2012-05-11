У кого МОЗ закуповує вакцини: перелік фірм

Міністерство охорони здоров’я України за результатами тендерів уклало низку угод на постачання вакцин на загальну суму 60,77 млн грн. Про це, як пишуть "Наші гроші", повідомляється в «Віснику державних закупівель».

Вакцину для профілактики дифтерії, правця і гепатиту В для дітей (новонароджених) міністерство закупить у ПАТ «Фармстандарт-Біолік». За даними SMIDA, син міністра охорони здоров’я Олександр Богатирьов входить до наглядової ради цього підприємства і володіє 20% акцій фірми. 55% акцій харківського заводу належить російській групі «Фармстандарт», ще 22% належать Олександру Забудкіну, виконавчому директору донецького ТОВ «Сінбіас Фарма», члену ради директорів російського виробника ліків «Верофарм». «Фармстандарт-Біолік» отримає на свій рахунок 10,87 мн грн.

Найбільш значні підряди отримало ТОВ «Фарма лайф» – 46,64 млн грн. Компанія входить в львівську групу «Три-Центральний аптечний склад», до складу власників якої входить син екс-губернатора Московської області Бориса Громова та родичі колишніх керівників СБУ.

ТОВ «ІмБіоІмпекс» отримає 3,26 млн грн. Компанію контролює колишній директор держпідприємства «Укрвакцина» Олексій Савченко.

"Наші гроші" зазначають, що ці торги стали першими для Міністерства охорони здоров’я в 2012 році, які завершились підписанням угод про постачання лікарських препаратів. Минулого року МОЗ під керівництвом Іллі Ємця також пізно розпочав процедуру закупівель, що дало привід для звільнення міністра влітку.