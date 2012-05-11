Євро-2012 буде забезпечене медичними послугами належної якості

Віце-прем’єр-міністр України – міністр охорони здоров’я Раїса Богатирьова запевняє, що МОЗ активно працює над забезпеченням умов для надання необхідних медичних послуг належної якості та максимальної доступності учасникам, гостям та уболівальникам Євро-2012.

Як повідомили УНІАН у прес-службі МОЗ, на брифінгу Р.Богатирьова сказала: «Всі учасники та гості фінальної частини Чемпіонату Європи 2012 року з футболу, в тому числі іноземці, будуть забезпечені медичною допомогою належної якості. При цьому передбачено надання різних видів медичної допомоги – першої невідкладної, спеціалізованої високоспеціалізованої та швидкої».

Для цього, за її словами, МОЗ здійснює заходи з приведення закладів охорони здоров`я, що використовуватимуться для медичного обслуговування у приймаючих містах під час проведення чемпіонату, у відповідність з вимогами УЄФА. Проводиться підготовка та підвищення кваліфікації медичних працівників приймаючих міст і причетних регіонів, а також підготовка до належного реагування медичних служб і закладів охорони здоров`я в приймаючих містах у разі виникнення надзвичайної ситуації. Головними управліннями охорони здоров’я приймаючих міст Євро-2012 деталізовано плани медичного забезпечення у звичайному режимі роботи та у разі реагування на виникнення надзвичайної ситуації для кожного окремого офіційного місця з урахуванням транспортного сполучення та розташування визначеного закладу охорони здоров’я для медичного обслуговування відповідної цільової групи УЄФА.

Крім того, повідомила міністр охорони здоров’я, залучено 600 волонтерів із числа студентів 5-6-х курсів медичних університетів для роботи в медичних підрозділах стадіонів, фан-зон, диспетчерських і бригадах швидкої медичної допомоги, приймальних відділеннях визначених лікарень. Укладені угодо між медичними установами та асистуючими компаніями, щоб надавати безперебійну допомогу у разі необхідності хворим, які мають страховий поліс. Завершується забезпечення фінансування у визначених обсягах міст і медичних закладів, які в разі необхідності будуть приймати хворих.

«Для надання стаціонарної допомоги учасникам, уболівальникам та гостям чемпіонату готуються заклади охорони здоров’я із загальним ліжковим фондом лікарень близько 9000 ліжок – кардіологічних, хірургічних, реанімаційних, інтенсивної терапії, травматологічних тощо», – зауважила Р.Богатирьова і додала, що мережа лікувальних закладів, які спеціально визначені для надання гостям чемпіонату медичної допомоги, працюватимуть у цілодобовому режимі.

Медичне забезпечення під час Євро-2012 буде організовано й на пунктах пропуску через державний кордон за участю медичних служб аеропортів, залізниці та місцевих закладів охорони здоров`я, а також на території пунктів пропуску автомобільного сполучення, де створюються тимчасові медичні пункти або передбачається першочерговий виклик швидкої медичної допомоги.

З метою надання своєчасної невідкладної медичної допомоги учасникам дорожнього руху на дорогах загального користування (близько 5000 тис. км) у регіонах визначено заклади охорони здоров‘я та їхні підрозділи, що відповідають за конкретні відрізки доріг (до 60 км кожний) для надання екстреної медичної допомоги постраждалих у ДТП у цілодобовому режимі.

Відповідаючи на запитання журналістів щодо поінформованості іноземців про санітарно-епідеміологічну обстановку в Україні, віце-прем`єр зазначила, що згідно з протоколами Всесвітньої організації здоров’я люди, які мають намір відвідати подібні заходи, попереджаються про санітарно-епідеміологічну ситуацію в країні, в яку виїздять, і їм рекомендуються відповідні заходи, аби не наражатися на небезпеку захворювання. «З іншого боку, Держсанепідслужба України вживає заходів для того, щоб можна було своєчасно виявляти громадян, стан здоров’я яких є загрозливим для розповсюдження інфекційних хвороб», – наголосила Р.Богатирьова. За її словами, Україна надала вичерпну інформацію про стан захворюваності на інфекційні хвороби на нашій території. Так само зробила Польща.

Держсанепідслужбою Донецької, Київської, Львівської, Харківської областей та Києва проводиться робота щодо посилення державного санітарно-епідеміологічного нагляду, а також контролю за санітарно-епідемічною ситуацією для запобігання виникнення та поширення інфекційних хвороб і забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя на території України під час проведення чемпіонату.