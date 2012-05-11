Азаров мало не потонув у річці, відзначаючи закінчення школи

Прем`єр-міністр Микола Азаров признався, що мало не потонув у річці, відзначаючи своє закінчення школи.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав у ході спілкування з користувачами Facebook.

"Я закінчував школу у місті Калуга, це недалеко від Москви. Там не було фонтанів і тому не було де скупатися. Та зате була річка Ока, вона тоді була дуже широка. І ось після закінчення випускного вечора ми всім класом пішли на берег річки і влаштували суперечку: хто більшу кількість разів перепливе туди і назад Оку", - сказав М.Азаров.

"Я вже забув, скільки разів я переплив туди і назад, хтось втомлювався і вибував, а нас залишилося двоє. Ось на середині річки я відчув таку страшенну втому, коли повертався назад, що виникло відчуття, що пливти вже більше не можу. Я покликав свого приятеля: "Слава, я тону!". Він обернувся, подивився на мене і подумав, що я хитрую, щоб обігнати його, і додав ходу. У цей момент, напевно, від відчаю, я так сильно додав швидкості, що зупинився тільки тоді, коли рука торкнулася піску, тобто я міг би встати значно раніше. Ось таким мені запам`ятався мій випускний вечір", - зазначив М.Азаров.