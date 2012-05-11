Епідемічна ситуація в Україні лишається стабільною та контрольованою.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції в Міністерстві охорони здоров’я повідомив головний державний санітарний лікар, голова Державної санітарно-епідеміологічної служби Анатолій Пономаренко.

Він наголосив, що порівняно з минулим роком, у країні спостерігається значне зниження кількості спалахів кишкових інфекцій.

«За 3 місяці 2012 року знизилися показники рівня захворюваності на менінгококову інфекцію - на 43%, вірусний менінгіт - 6%, краснуху - 40,0%, вірусні гепатити - на 3,5% (зокрема, гострий вірусний гепатит А - на 17%, гострий вірусний гепатит В - на 8%, гострий вірусний гепатит С - на 20%)», - зазначив А.Пономаренко.

Водночас, за його словами, зросла захворюваність на кашлюк та паракашлюк, епідемічний паротит та деякі види кишкових інфекцій - шигельози, ротавірусний ентерит, гострі кишкові інфекції, викликані невстановленими збудниками.

Головний санлікар також додав, що на сьогодні епідемічна ситуація щодо захворюваності на грип та ГРВІ в Україні відповідає середньорічному рівню для відповідної пори року.

«Показники захворюваності на грип та ГРВІ не перевищували епідемічні пороги в жодному регіоні України. Показник захворюваності - 19,1 випадків на 10 тис населення, що на 43% менше, ніж за минулий тиждень», - сказав А.Пономаренко.

Головний санітарний лікар підкреслив, що випадків захворювання на особливо небезпечні інфекції, зокрема, холеру, туляремію, бруцельоз, хворобу легіонерів, рикетсіози, сказ, вірусні та вірусні геморагічні гарячки в Україні у поточному році не зареєстровано.

Щодо особливо небезпечних інфекцій, зокрема випадку сибірки у Звенигородці на Черкащині, то головний санітарний лікар повідомив, що з метою запобігання інфекції проведено повний комплекс протиепідемічних заходів.

«Незважаючи на те, що випадок захворювання стався у вихідний день, у звичайному черговому режимі вчасно поставлено непростий діагноз, проведено його лабораторну діагностику, застосовано ефективні профілактичні заходи. Разом з Держветфітослужбою продовжується епідеміологічне розслідування. З метою з’ясування джерела збудника додатково відібрано проби ґрунту. Необхідні лабораторні дослідження тривають. Загальний стан хворого задовільний, лікування триває у інфекційному відділенні Звенигородської ЦРЛ», - наголосив А.Пономаренко.

Він підкреслив, що за особами, які мали ризик інфікування, проводилося медичне спостереження, станом на 10 травня 2012 року серед цих людей хворих немає.