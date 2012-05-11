В Україні фіксують підвищені показники захворюваності на кір.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції в Міністерстві охорони здоров’я України повідомив головний державний санітарний лікар, голова Державної санітарно-епідеміологічної служби Анатолій Пономаренко.

Він підкреслив, що з початку поточного року зареєстровано 9 тис 173 випадки захворювання на кір. «Показник захворюваності - 14,04 на 100 тис населення, що оцінюється як високий. Найбільшу кількість випадків зареєстровано у Львівській, Івано-Франківській, Рівненській, Волинській, Закарпатській та Тернопільській областях», - наголосив головний санітарний лікар.

Він запевнив, що протиепідемічні заходи в регіонах, де спостерігається підвищення рівня захворюваності на кір, проводяться в повному обсязі відповідно до діючих нормативних документів.

За словами А.Пономаренка, епідемічний підйом щодо кору розпочався після чотирирічного благополуччя. «Початок росту зареєстровано наприкінці 2011 році у західному регіоні країни. Неблагополучна епідемічна ситуація щодо кору зумовлена, з одного боку, циклічністю розвитку збудника, а з іншого - є як наслідком зниження рівня охоплення вакцинацією в останні роки, так і недоліками в імунізації на початку дев’яностих років», - наголосив А.Пономаренко.

Водночас головний санітарний лікар зауважив, що протягом останніх трьох років підвищені рівні захворюваності на кір фіксуються також і у різних країнах Європи. «У минулому році лідером була Франція – понад 15 тисяч випадків. За перші три місяці 2012 року на 61% зросла захворюваність у Румунії», - сказав А.Пономаренко.