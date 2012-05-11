Стан Олександри Попової залишається тяжким

Стан по-звірячому побитої в Миколаєві Олександри Попової залишається тяжким.

Про це кореспонденту УНІАН повідомив учасник консиліуму, головний лікар Науково-практичного медичного центру дитячої кардіології і кардіохірургії Міністерства охорони здоров`я України Володимир Жовнір.

В.Жовнір зазначив, що він на прохання і за сприяння Благодійного фонду Ріната Ахметова «Розвиток України» взяв участь у консиліумі провідних медиків країни - реабілітологів, невропатологів і психіатрів з Києва, Одеси і Миколаєва, який відбувся 10 травня у Миколаєві. В ході п`ятигодинного консиліуму було ухвалено рішення про те, як і де проходитиме подальше лікування 19-річна О.Попова, яка вже упродовж понад 50 днів перебуває у стані коми.

За словами В.Жовніра, консиліум «був дуже плідним». Кажучи про стан здоров`я О.Попової, лікар зазначив, що він «помітне покращав». «Дитина відновлюється. Лікування проходить на найвищому рівні - у Саші є максимально і ліки, і необхідне устаткування», - сказав В.Жовнір.

На питання УНІАН, чи потребує лікування Саша за кордоном, зокрема у Німеччині, В.Жовнір висловив переконання, що дівчина на даний момент не транспортабельна, але отримує медичне обслуговування на міжнародному рівні в Миколаївській лікарні.

У фонді Ріната Ахметова «Розвиток України» УНІАН повідомили, що підтримуватимуть О.Попову й надалі. А також акцентували, що на узгодженні у керівництва Миколаївської лікарні швидкої допомоги знаходяться договори про поставку апарату штучної вентиляції легенів і мембранного плазмофарезу, які необхідні також для інших пацієнтів. «Тільки-но лікарня підпише відповідні документи, устаткування буде встановлено», - підкреслили у фонді Р.Ахметова.

Як повідомлялося, 9 березня 2012 р. у Миколаєві 19-річну О.Попову по-звірячому побив 22-річний чоловік, проти якого порушено кримінальну справу.

Всі витрати на лікування О.Попової узяв на себе Фонд Ріната Ахметова "Розвиток України".