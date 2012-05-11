У дні матчів Євро-2012 оперативний штаб ДержСЕС працюватиме цілодобово

У дні проведення матчів Євро-2012 центральний оперативний штаб Державної санітарно-епідемічної служби України працюватиме у цілодобовому режимі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції в Міністерстві охорони здоров’я України повідомив головний державний санітарний лікар, голова Державної санітарно-епідеміологічної служби Анатолій Пономаренко.

«З 4 червня в Україні розпочне роботу центральний оперативний штаб Держсанепідслужби. Штаб працюватиме без вихідних, а у дні проведення матчів у цілодобовому режимі. Протягом наступного тижня електронні адреси та контактні телефони штабу буде розміщено на офіційному веб-сайті Держсанепідслужби», - зазначив А.Пономаренко.

Він підкреслив, що Державною СЕС визначено та взято під посилений нагляд конкретні об’єкти, що будуть задіяні у проведенні чемпіонату. «Створено оперативні штаби з координації дій щодо забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя. Розроблено плани профілактичних заходів щодо попередження епідемічних ускладнень з найбільш поширених інфекційних захворювань та особливо небезпечних інфекцій. Затверджено схеми обміну інформацією між установами санепідслужби, лікувально-профілактичними закладами, органами місцевого самоврядування», - наголосив головний санітарний лікар.

Він підкреслив, що під час футбольного чемпіонату санепідслужба переходить на щоденний моніторинг інфекційних хвороб. «Інформація щодо усіх випадків доводитиметься до керівництва службою протягом 24 годин. У разі спалахів та випадків карантинних інфекцій, це буде зроблено негайно», - сказав А.Пономаренко.