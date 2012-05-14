У Дніпропетровську залишаються в лікарнях ще 6 постраждалих

6 постраждалих від вибухів у Дніпропетровську станом на 14 травня все ще знаходяться в лікарнях.

Як передає кореспондент УНІАН, за даними Дніпропетровської обласної державної адміністрації, 5 потерпілих знаходяться в обласній лікарні ім. Мечникова, 1 - у міській лікарні №6.

«Стан однієї людини – літньої жінки - середнього ступеню тяжкості», - зазначив співрозмовник агентства.

Стан здоров`я інших 5 чоловік, зокрема одного підлітка, оцінюється як задовільний.

Всі потерпілі забезпечені необхідною медичною допомогою.

Як повідомляв УНІАН, 27 квітня внаслідок 4 вибухів у Дніпропетровську постраждала 31 людина, зокрема 10 неповнолітніх.

СБУ розслідує кримінальну справу, порушену за ч.2 ст.258 (терористичний акт) Кримінального кодексу України.