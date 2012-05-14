Президент присвоїв звання «Мати-героїня» понад 10 тис. матерів

З нагоди Дня матері, що відзначається 13 травня, Президент України Віктор Янукович підписав Укази про присвоєння почесного звання «Мати-героїня» понад 10 тисячам багатодітних матерів.

Про це повідомляє прес-служба Президента України.

Також зазначається, що з початку 2012 року це почесне звання присвоєно понад 20 тисячам жінок, які народили та виховали до восьмирічного віку п`ятьох і більше дітей, у тому числі дітей, усиновлених у встановленому законодавством порядку.