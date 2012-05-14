У Криму гвинтом моторного човна вбило пірнальника

12:20, 14 травня 2012
Країна
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Черепно-мозкова травма

Житель Криму, який займався підводним полюванням в Азовському морі, загинув внаслідок наїзду невстановленого моторного човна.

Пірнальника зачепив гвинт, повідомляє прес-служба кримського Управління МНС.

Трагедія сталася за 15 м від берега в Ленінському районі півострова.

57-річного кримчанина витяг на сушу син і викликав швидку допомогу. Чоловік дістав відкриту черепно-мозкову травму і помер до приїзду лікарів.

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