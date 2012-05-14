18 травня в Україні відбудеться День меланоми

18 травня у рамках програми “Євромеланома” в Україні відбудеться День меланоми.

На прес-конференції в УНІАН координатор програми “Євромеланома” професор Ольга Богомолець повідомила, що у рамках Дня меланоми одночасно у 27 містах України понад 70 лікарів-дерматологів проведуть безкоштовні огляди щодо раннього виявлення новоутворень на шкірі.

“Акція не фінансується державою, не підтримується державними програмами, проектами. Це – громадянська позиція українських лікарів”, – зазначила О.Богомолець.

Вона підкреслила, що в Інституті дерматології і косметології 18 травня буде застосована нова методика огляду новоутворень шкіри – дистанційна діагностика родимок, що дозволить лікарям за один день оглянути якнайбільше пацієнтів.

Президент Української асоціації лікарів-дерматологів та косметологів Віктор Степаненко повідомив, що серед усіх злоякісних новоутворень шкіри саме меланома є “найбільш підступною, блискавичною, швидкоплинною та агресивною”, а основними чинниками розвитку меланоми є збільшення інтенсивності ультрафіолетового опромінення і широке використання штучного ультрафіолетового опромінення у соляріях.

“При відсутності своєчасної діагностики, при пізній діагностиці наслідки драматичні. Тому своєчасна діагностика, акцентування уваги населення, своєчасне звернення до лікарів та раннє виявлення є надзвичайно важливим. За кордоном 90% випадків меланоми діагностуються своєчасно і (за своєчасного лікування) приводить до позитивних результатів”, – підкреслив професор.

На його думку, в Україні система надання онкодерматологічної допомоги потребує більш чіткої структуризації.

“Це стосується, насамперед, підготовки медичних кадрів, навчання лікарів загальної практики, сімейної медицини, дерматологів, онкологів. Висловлювалася та обговорювалася пропозиція передачі повного циклу курації хворих зі злоякісними новоутвореннями шкіри, зокрема, меланоми, лікарям-дерматологам. Маю сказати, що на сьогодні галузь не готова до ведення відповідних хворих”, – зазначив В.Степаненко.

Він підкреслив, що існуюча система надання онкодерматологічної допомоги в онкологічних диспансерах довела свою життєздатність. “Але те, що стосується ранньої діагностики, це має бути прерогативою лікарів-дерматовенерологів. Бо пацієнти, які спостерігають у себе новоутворення на шкірі, насамперед, звертаються до лікарів-дерматологів. Попередня діагностика дерматологами з подальшою передачею до спеціалізованих закладів - така схема може працювати”, – переконаний професор.

Він повідомив, що партнером у проведення Дня меланоми в Україні стала компанія La Roche-Posay.

“За сприяння компанії La Roche-Posay був проведений триденний цикл навчання лікарів-дерматологів. Також Асоціація лікарів-дерматологів та косметологів разом з La Roche-Posay знайшла можливість закупити 50 дерматоскопів. На сьогодні кожний обласний шкірно-венерологічний диспансер, міські диспансери забезпечені дерматоскопами для проведення скринінгових обстежень. Ці лікарі 18 травня братимуть активну участь у безкоштовному обстеженні пацієнтів, що пройде і у державних, і у приватних медичних закладах. Лікарі будуть працювати 18 травня до останнього пацієнта», – наголосив В.Степаненко.

У свою чергу, бренд-менеджер La Roche-Posay Наталія Сєрікова підкреслила, що, співпрацюючи з дерматологами, компанія не могла стояти осторонь проблем раку шкіри та меланоми.

“Це хвороби, відсоток яких зростає щороку у всьому світі. Ми проводимо навчання для лікарів-дерматологів, оснащуємо медичні заклади дерматоскопами, які використовуються”, – сказала Н.Сєрікова, підкресливши, що в Україні працює інформаційна лінія 0800 501 508, за якою проводиться попередній запис для безкоштовного високопрофесійного обстеження родимок та новоутворень на шкірі.