Влада приділятиме велику увагу розвитку охорони здоров’я

Розвиток і реформування національної медицини є важливим завданням влади в контексті покращення якості життя людей.

Про це заявив Президент України Віктор Янукович під час відвідання обласного перинатального центру Донецького регіонального центру охорони материнства та дитинства, повідомили УНІАН у прес-службі глави держави.

«Ми будемо приділяти охороні здоров’я велику увагу, застосовувати найсучасніші методи і працювати з різними країнами-лідерами щодо обладнання медичних закладів», - сказав він.

Особлива увага, за словами В.Януковича, приділятиметься підвищенню кваліфікації наших медиків.

Президент наголосив, що заробітні плати медичних працівників також будуть підвищуватися. «Ми йдемо цим шляхом», - сказав він, додавши, що зарплата медиків вже дещо збільшилася.

Україна йде шляхом розвитку та підвищення якості життя громадян, заявив В.Янукович.