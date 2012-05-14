Янукович відвідав перинатальний центр у Донецьку

Президент України Віктор Янукович ознайомився з роботою обласного перинатального центру Донецького регіонального центру охорони материнства і дитинства, створеного в рамках ініційованого главою держави Національного проекту «Нове життя – нова якість охорони материнства та дитинства».

Як повідомили УНІАН у прес-службі Президента, В.Янукович, зокрема, оглянув єдине у перинатальних центрах України відділення гравітаційної хірургії крові, пологовий та акушерсько-операційний блоки, відділення неонатального спостереження і лікування новонароджених.

Глава держави привітав батьків новонароджених, побажав їм та їх малюкам здоров`я і родинного затишку.

Він підкреслив, що розбудова в Україні мережі сучасних перинатальних центрів із найкращим обладнанням та високопрофесійними фахівцями є одним із пріоритетів державної політики.

«Ми будемо чітко йти цим шляхом: з року в рік будемо нарощувати будівництво перинатальних центрів, оснащувати найкращим обладнанням, щоб підняти рівень захисту матері і дитини», - заявив глава держави.

Президент висловив упевненість, що Україні вдасться швидко наблизитися до світових стандартів у сфері охорони материнства і дитинства.

Важливо, наголосив В.Янукович, у найкоротший час створити всі належні умови для охорони життя та здоров`я матері й дитини. Особлива увага, за словами глави держави, у цьому контексті буде приділена скороченню смертності під час пологів, а також лікуванню різних патологій. Президент додав, що Донецький обласний перинатальний центр уже має здобутки в цьому напрямку.

Президент вручив керівництву центру сертифікат на сучасний фетальний двоплідний монітор. Йдеться про новітній апарат, аналогів якому немає в українських клініках - монітор дозволяє стежити за розвитком одразу двох плодів у жінки, яка виношує двійню, зазначили в прес-службі.

Також додаткове обладнання передав перинатальному центру в Донецьку Фонд Віктора Пінчука. Зокрема, як повідомили УНІАН у прес-службі Фонду, передано 1 апарат штучної вентиляції легенів експертного класу, 2 апарати неінвазивної вентиляції легенів, 6 інкубаторів закритого та відкритого типу, транспортний інкубатор, електроенцефалограф, слідкуючу та допоміжну апаратуру.