Рінат Ахметов готовий збудувати у Донецьку надсучасний медцентр

Бізнесмен Рінат Ахметов висловив готовність побудувати в Донецьку сучасний центр невідкладної медичної допомоги.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив вчора Президент України Віктор Янукович в Донецьку, виступаючи на зустрічі з діловими колами та керівниками Донецької області.

«Відомий народний депутат Рінат Леонідович Ахметов вніс таку пропозицію і сказав мені про те, що давно над цим думав, а зараз, мабуть, настав час побудувати в Донецьку найсучасніший центр невідкладної медичної допомоги», - сказав Президент. Він додав, що цей центр буде «міжрегіонального рівня, щоб з усіх довколишніх регіонів можна було обслуговувати в цьому центрі людей, коли потрібно прийти на допомогу».

За словами В.Януковича, «концепція створення такого центру первинної медичної допомоги, вона готова, а проект, наскільки я розумію, найближчим часом буде теж».

Однак глава держави підкреслив, що для створення такого центру потрібні не тільки гроші, але й потрібно створити в регіоні і відповідний контроль за використанням наданих матеріальних ресурсів. «Але одна справа - виділити кошти, друга справа - як їх раціонально використовувати, щоб був відповідний громадський контроль. І тут вже, звичайно, це питання обласної державної адміністрації. Це нам з вами потрібно буде в обов`язковому порядку робити», - заявив В.Янукович.