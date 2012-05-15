Янукович вимагає протидіяти продажу алкоголю і цигарок дітям

Президент України Віктор Янукович вимагає вжити негайних заходів щодо недопущення продажу дітям алкогольних і тютюнових виробів.

Про це заявив на прес-конференції Уповноважений Президента України з прав дитини Юрій Павленко, повідомили УНІАН у прес-службі глави держави.

З цією метою Ю.Павленко ініціював затвердження плану спільних дій МВС, Державної податкової інспекції, Держспоживінспекції щодо реалізації заходів, спрямованих на недопущення продажу дітям алкогольних та тютюнових виробів, протидії доступності дітей до алкоголю та тютюну, запобігання пияцтву та тютюнокурінню серед дітей.

Саме доступність алкоголю та тютюну Ю.Павленко назвав однією з передумов високого рівня споживання дітьми відповідних виробів. Він закликав долучатися до роботи з виявлення торгових точок незаконного продажу дітям алкоголю та тютюну ЗМІ, громадські організації, спілки підприємців різних рівнів, депутатів місцевих рад.

Сьогодні, повідомив Уповноважений Президента, в Україні багато злочинів скоюють діти саме у стані алкогольного сп’яніння. У середньому кожен дев’ятий підлітковий злочин вчинений саме так. «У деяких регіонах ця цифра є значно більшою, наприклад, у Донецькій області кожна п’ята дитина вчинила злочин у стані алкогольного сп’яніння, у Чернігівській - кожна шоста, у Волинській, Рівненській, Львівській - кожна сьома», - констатував він.

«З моменту поставленого Президентом України завдання щодо протидії поширенню алкоголю та тютюну серед дітей є перші результати. Зокрема, за інформацією Держспоживінспекції, кількість анульованих ліцензій та сума штрафних санкцій за продаж неповнолітнім алкоголю та цигарок зросла втричі», - підкреслив Ю.Павленко. Якщо в січні-квітні 2011 року було анульовано 156 ліцензій, то за той самий період 2012 року - 441 ліцензія (лише за квітень - 115).

Затверджений план спільних дій, за словами Уповноваженого Президента, передбачає зміни до законодавства та оперативні заходи реагування на виявлені порушення. «Пропоновані зміни до законодавства, зокрема, стосуються збільшення штрафів у 10 разів з одночасним позбавленням ліцензії», - сказав він, додавши, що йдеться, в тому числі, про позбавлення ліцензії без права її поновлення протягом трьох наступних років.

«Ми вважаємо за доцільне також скасування ряду пунктів у правилах торгівлі, які б давали можливість посилити контроль з боку правоохоронних органів», - повідомив Ю.Павленко. За його словами, необхідно передбачити випадки, коли реакція правоохоронців має бути миттєвою і без попередження про перевірку за 10 діб (зазначена норма діє зараз) - адже цей крок часто унеможливлює ефективні оперативні дії.

Ю.Павленко також зауважив, що громадськість виступає за посилення мір покарання, які мають застосовуватися до закладів, що продають спиртне та тютюн дітям. За його словами, про це свідчить опитування, проведене на сторінці Уповноваженого Президента з прав дитини у Facebook (участь у опитуванні взяли понад 200 осіб). «40% опитаних вважають, що тих, хто продає алкоголь та цигарки дітям, потрібно позбавити ліцензії без можливості її повторного отримання. Друга найчастіша відповідь (20%) - запровадити штраф до 100 тисяч гривень», - поінформував Ю.Павленко.

«Наша позиція - дії органів влади і місцевої влади щодо недопущення продажу дітям алкоголю та цигарок повинні бути принциповими, жорсткими і безкомпромісними», - резюмував Ю.Павленко.